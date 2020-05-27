Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesinde ailesine ait serada çalışan Barış Karagöz (19), bozulan ilaçlama makinesini tamir etmek isterken akıma kapılarak yere yığıldı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karagöz’ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Karagöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.