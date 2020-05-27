Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesinde ailesine ait serada çalışan Barış Karagöz (19), bozulan ilaçlama makinesini tamir etmek isterken akıma kapılarak yere yığıldı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karagöz’ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Karagöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gencin cenazesi yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.
Antalya’da akıma kapılan gencin feci ölümü
27.05.2020 - 11:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 11:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya’da ilaçlama makinesini tamir etmek isterken elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesinde ailesine ait serada çalışan Barış Karagöz (19), bozulan ilaçlama makinesini tamir etmek isterken akıma kapılarak yere yığıldı. Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karagöz’ü ambulansla hastaneye kaldırdı. Karagöz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler : antalya,
706998 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/706998.aspx
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