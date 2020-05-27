Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi Bahçelievler Mahallesinde hizmet veren bir marketin koronavirüs salgını nedeniyle 7 gün süreyle karantinaya alındığı belirtildi. Açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca koronavirüs salgınından korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alınması kararlaştırılan Bahçelievler Mahallesi Musa Atik Caddesinde bulunan işletmenin çalışanlarının bir kısmında koronavirüsün tespit edilmesi ve müşteri sirkülasyonun yoğun olması nedeniyle 24 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 7 gün karantina uygulanmasına, bu sürede elektrik arızası, su arızası ve doğal gaz arızası gibi mücbir durumlara müdahale etmek ve dezenfeksiyon işlemleri için asgari sayıda personelin markette girişine izin verilmesine, kolluk ve sağlık ve ekiplerince kontrol altında tutulmasına karar verilmiştir" denildi.
Siirt'te çalışanların bir bölümünün koronavirüs testi pozitif çıkan market kapatıldı
27.05.2020 - 13:25 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te çalışanlarının bir kısmının koronavirüs testi pozitif çıkan market, 7 gün boyunca alışverişe kapatıldı. Dezenfekte işlemleri için asgari sayıda personelin markete girişine izin verilmesi kararlaştırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : market,koronavirüs,
707018 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707018.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER