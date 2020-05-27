Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Salih Cenap Çevli, yeni tip corona virüsten (Covid-19) vefat etti.



Çevli, birkaç gün önce sosyal medya hesabından sağlık durumunun ağırlaştığını paylaşarak iyileşmek için büyük çaba gösterdiğini ifade etmişti.

MÜCADELESİNİN EL KİTABINI YAZACAKTI

Çevli, iyileştikten sonra virüse yakalanmış hastalar için kısa bir el kitabı yazacağını da söylemişti ancak virüsle mücadelesini kaybetti.

Cerrah Salih Cenap Çevli için bu sabah çalıştığı hastanenin önünde tören yapıldı.

Çevli'nin naaşı, Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Uzman doktor, 1987'de Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nden mezun olmuştu.

EŞİNDEN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Öte yandan Salih Cenap Çevli'nin eşi, vefatın ardından sosyal medya hesabından şu ifadelerle duygusal bir paylaşımda bulundu:

''Hayat arkadaşım can yoldaşım bu sayfanın en acı tweetini benim atacağım hiç aklıma gelmezdi sana hiç yakışmadı be albayım ölüm evimize ocağımıza yüreklerimize ateş düşürdün mekanın cennet olsun üzülmeme hiç kıyamazdın ama bu defa oyunu sen bozdun evlatlarımız emanetim.''