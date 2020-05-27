2006 yılından buyana onlarca hırsızlık olayına karışan ve Zonguldak'ta esnafları canından bezdiren E. B. Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi’nde görülmesi üzerine polise ihbar edildi. Polisin ısrarlı kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanan E.B. kıskıvrak yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.