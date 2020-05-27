2006 yılından buyana onlarca hırsızlık olayına karışan ve Zonguldak'ta esnafları canından bezdiren E. B. Mithatpaşa Mahallesi Gazipaşa Caddesi’nde görülmesi üzerine polise ihbar edildi. Polisin ısrarlı kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalanan E.B. kıskıvrak yakalanarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Hırsızlık suçundan aranıyordu, caddede gezerken yakalandı
27.05.2020 - 17:20 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ta 2006 yılından bu yana sürekli hırsızlık olayına karışan ve akıl hastası olduğu için fiil ehliyeti bulunmayan ve hırsızlık suçundan aranması bulunan E.B. caddede gezerken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : hırsız,
707058 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707058.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER