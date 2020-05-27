Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Büyük Kumla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Turan Aydın (68) isimli vatandaş, yürüdüğü sırada birdenbire fenalaşarak yol ortasına yığıldı.

Çevrede olayı görenler 112 Acil ekiplerini arayarak haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aydın'ın kalp krizi geçirdiğini fark ederek müdahale yaptı. Müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz adam, hayatını kaybetti. Devlet hastanesi morguna kaldırılan Aydın'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilecek.