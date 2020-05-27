Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Dibekli Mahallesi Dereli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Fatima Hifa Sayar, evlerinin önünde oyun oynarken fazla derin olmayan sulama kuyusuna düştü. Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatima Hifa Sayar hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sulama kuyusuna düşen çocuk boğuldu
27.05.2020 - 21:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 - 21:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da sulama kuyusuna düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Dibekli Mahallesi Dereli mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Fatima Hifa Sayar, evlerinin önünde oyun oynarken fazla derin olmayan sulama kuyusuna düştü. Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatima Hifa Sayar hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : sulama kuyusu,ölü,boğulma,
707120 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707120.aspx
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