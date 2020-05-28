Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, küçük ve büyükbaş hayvanlara ait kulak küpelerini yasa dışı yollarla imal ederek haksız kazanç sağlayan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerce, "Örgütlü olarak işlenen nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik" soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, 14'ü veteriner 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise yeni basılmış 1710 kulak küpesi, 10 kulak küpesi üretim makinesi, çok sayıda kullanılmış hayvan küpesi ve hayvan sevk belgesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların işlemleri devam ediyor.