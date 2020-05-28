Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre Y.T, H.B.T., Ö.E. ve O.D. isimli 4 şahıs, R.E. adlı bir genci uyuşturucu sattığı gerekçesiyle ormanlık alana götürüp döverken görüntü çekti. Görüntüleri sosyal medyaya yükleyen şahıslar emniyeti harekete geçirdi. Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Y.T, H.B.T., Ö.E ve O.D.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 4 şahıs çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.