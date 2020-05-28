Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın’ın Cöcü köyünde meydana gelen olayda, dere yatağında yavru bir karaca olduğunu fark eden vatandaşlar, hayvanı Arıt Jandarma Komutanlığına götürerek yetkililere teslim edildi. Karakolda keçi sütü ile beslenen karaca için daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bartın Şube Müdürlüğü'ne haber verildi. Olay yerine gelen görevliler karacayı alarak Bartın’da görev yapan Veteriner Hekim Tolga Kandıralı’ya götürdü. Yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen karaca daha sonra Akgöz köyünde keçi besiciliği yapan aileye geçici olarak teslim edildi. 1 hafta süreyle keçi sütü ile beslenecek olan karaca, daha sonra Sinop Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilecek.

