Edinilen bilgiye göre, Kalkım Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen orman kesimi ve ıslahı çalışması yapan Arif Avcı (45), 30 metre uzunluğundaki kara çam ağacını yamaçlı bölgede motorlu testere ile kestiği sırada ağaç Avcı’nın üzerine devrildi. Arif Avcı olay yerinde hayatını kaybetti.
Orman işçisi kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti
29.05.2020 - 11:42 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 11:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen orman kesiminde bir işçi ağaç altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale,Yenice,orman işçisi,Arif Avcı,
707460 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707460.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER