Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kalkım Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen orman kesimi ve ıslahı çalışması yapan Arif Avcı (45), 30 metre uzunluğundaki kara çam ağacını yamaçlı bölgede motorlu testere ile kestiği sırada ağaç Avcı’nın üzerine devrildi. Arif Avcı olay yerinde hayatını kaybetti.