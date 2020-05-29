Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesi Karşıyaka mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Hasan Kırıcı (48) yönetimindeki kum yüklü traktörüyle seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan traktörün ve römorkunun altında kalan Hasan Kırıcı olay yerinde hayatını kaybetti. Kırıcı’nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kendi kullandığı traktörün altında can verdi
29.05.2020 - 12:58 | Son Güncelleme: 29.05.2020 - 13:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kahramanmaraş’ta kendi kullandığı traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : traktör kazası,
707474 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707474.aspx
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