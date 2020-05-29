Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde yaşayan 22 yaşındaki A.K. bir süre önce ağaçlara ve reklam panolarına “İş aramaktan yoruldum, iş varsa siz arayın” yazılı afişler asarak iş aradığını söylemişti. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç, iş aramayı bıraktıktan sonra bir çok kez intihar girişiminde bulundu. İntihar etmeyi şova dönüştüren A.K., ailevi sorunları olduğunu söyleyerek 13. intihar girişimini İzmit sahil kesiminde kendisine pompalı tüfek dayayarak gerçekleştirdi.

Sahilde alkol aldığı sırada yanında getirdiği pompalı tüfekle iki el havaya ateş eden A.K. adlı genci görenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri gencin elinde pompalı tüfeği görünce olay yerine sağlık ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, genci intihardan vazgeçirmek için ikna çabalarına başladı. Polislerin ikna çabalarını uzun süre karşılıksız bırakan genç, bir yandan alkol alarak bir yandan da çekirdek yedi.

Polis ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çabalarının ardından ikna edilen genç, pompalı tüfeği polis ekiplerine teslim ederek intihardan vazgeçti. 13. kez intihar girişiminde bulunan ve bir kez daha vazgeçirilen A.K., polis ekipleri eşliğinde işlemleri için polis merkezine götürüldü.