Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, ismi öğrenilemeyen küçük yaştaki bir çocuğu telefonla arayan şahıs, çocuğu ‘Babanı soruşturma altına alacağız. Sarraf insanları dolandırmış, hakkınızda şikayet var. Diyarbakır ve Şanlıurfa’da annenin üzerine bir şeyler alınmış, işlem yapılmış’ dedi. Ardından şahıs çocuktan kendilerinde bulunan 8 bin 200 TL, altın kolye ve altın bilekliği vermesini istedi. Şahsın söylediklerine inanmayan çocuk polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler başlattıkları çalışma ile şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.