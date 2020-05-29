Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, Fuar Mahallesi Akasya Caddesi'ndeki bir binanın ikinci bir duyuruya kadar karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle İl İdaresi Kanunu'nun 11/C ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği binanın karantinaya alınmasına, binaya giriş ve çıkışların bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmasına karar verilmiştir. Alınan karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacaktır."