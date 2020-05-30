Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanlığınca Covid-19 sebebiyle 16 Mart'ta toplu ibadet ve faaliyetlere ara verilmesiyle tarihî bir sessizlik yaşayan camiler yurt genelinde yüz binlerce kişinin kıldığı cuma namazıyla 74 gün sonra cemaatine kavuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mayıs'ta düzenlenen Kabine Toplantısının ardından camilerde öğle ve ikindi vakitleri ile cuma namazlarının cemaatle kılınacağını açıklamasıyla toplu ibadetler için avlusu ve çevresi uygun olan camiler hazır hâle getirildi. Dezenfekte edilip gül suyuyla yıkandı. Fiziki mesafe kuralına uygun olarak işaretlendi. Görevliler tarafından tedbirlere uyulması için anons yapıldı. İstanbul'un önemli sembollerinden Fatih Camii'nde cuma namazı öncesi, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü dolayısıyla Fetih Suresi okundu. "Asrın mührü" Büyük Çamlıca Camii de cemaatine kavuştu. Üsküdar Belediyesi, seccadesiz gelen vatandaşlara tek kullanımlık seccade dağıttı.

Vatandaşlardan Derviş Karadağ "Hasret gideriyoruz. Kurallara uyarsak atlatacağız inşallah" diye konuştu. Hutbede farz namazından sonra cemaatin sünnet namazlarını evlerinde kılmaları istendi. Bunun üzerine cemaat dua ettikten sonra avluyu boşalttı.



DİYANET İŞLERİ BAŞKANI:

Bu cumayı asla unutmayacağız

Selim Bayraktar İSTANBUL İHA

Fatih Camii’nde cuma hutbesini okuyarak cuma namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş “İki buçuk aylık ayrılıktan sonra camilerimize kavuştuk. Çocuklarımızın ellerinden tutun, camilerde cemaatle namaza ve cami derslerine katılın. Bu cuma, hiçbir zaman unutamayacağımız cuma namazlarından birisidir. Bu nimetin kadr-ü kıymetini bilmemiz lazım” dedi



Avlular doldu taştı

Aksaray'da, Ulucami'nin avlusuna akın eden vatandaşlar, maske takıp fiziki mesafeye uyarak 74 gün sonra namaz kıldı.



Avluda bayıldı, Cumayı bırakıp gitmek istemedi

Sivas’ta Mürtaza Çeltek isimli 65 yaş üstü vatandaş, namazı beklerken bayıldı. Başını çarpan Çeltek için ambulans çağrıldı. Namazını kılabilmek için ambulansa binmek istemeyen yaşlı adam güçlükle ikna edilerek

hastaneye götürüldü. İHA



Tek kullanımlık seccade

Türkiye'nin birçok yerinde 2,5 ay sonra ilk defa kılınan cuma namazı için belediyeler tarafından tek kullanımlık seccade ile hijyen kiti dağıtıldı. Bazı vatandaşlar ise seccadelerini evlerinden getirdi. Maske ve fiziki mesafeye riayet edildiği görüldü.