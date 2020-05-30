Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde 3 Eylül 2019'dan beri oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, 271'inci gününe girdi. Ailelerden Kamile Küçükdağ, 2015 yılında Adana'da kaybolan 21 yaşındaki oğlu Engin Küçükdağ için evlat nöbetine katıldığını söyledi.

Küçükdağ, "Ben Adana’dan geldim, 271 gündür HDP kapısında bekliyorum, bize bir açıklama yapmıyorlar. Biz Ramazan ayı, bayram demedik, kaç aydır buralarda perişan olduk, onlardan hiçbir şey istemiyoruz evladımızı istiyoruz, yeter artık evladımızı versinler. Bizim çocukları dağda, bizi de kapılarında mahkum ettiler. Artık kaldıracak gücümüz kalmadı, perişan olduk, 6 yıldır oğlum gitti. Ne bayramımız var ne de seyranımız. Çocuklarımla burada perişan olduk, sağlığımızdan olduk, huzurumuz kalmadı. Oğlum sen beni duyuyorsan, görüyorsan kaç gel. Onlar yalan söylüyorlar, ceza, işkence var diyorlar, ceza, işkence yok. Fırsatını bulduğunda kaç gel, yeter bana bir telefon aç nerede olduğunu söyle gelip alacağım. Devletimiz güçlüdür, el uzatır, seni getirir" dedi.