Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karahallı ilçesine bağlı Clandras Köprüsü ve mesire alanında yaşanan sinek sorunundan dolayı dere yatağına 100 bin adet kurbağa yavrusu ve sinek yılanı bırakıldı. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, Karahallı Kaymakamı Ahmet Gülderen, İl Tarım ve Orman Müdürü Ertan Keleş'in katılımıyla 5 kilometrelik dere yatağı boyunca kurbağalar bırakıldı.

Kurbağa yavrularını dereye bıraktıktan sonra açıklamalarda bulunan Vali Funda Kocabıyık, Uşak'ın en önemli turizm destinasyonları arasında bulunan Karahallı ilçemizdeki tarihi Clandras Köprüsü ve mesire alanında uzun yıllardır sinek sorunu yaşandığını ifade ederek, sorunun çözümü için bölgedeki kurbağa popülasyonunun artırılması yönünde çalışma yapıldığını söyledi.

Karahallı Kaymakamlığı tarafından 100 bin adet kurbağa yavrusu temin edildiğini dile getiren Vali Funda Kocabıyık, "Kurbağa yavrularını dere boyunca 5 kilometre uzunluğundaki alana bıraktık. Kısa süre içinde bölgedeki sinek sorununun çözüleceğini ümit ediyorum. Kentimize ve turizmimize hayırlı olsun" dedi.