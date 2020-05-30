Hasanlar köyünde Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar görülmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 16 Mayıs 2020 tarihinde saat 15.00'den itibaren karantinaya uygulaması başlatılmıştı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Hasanlar köyünde 14 gün süreyle uygulamaya konulan karantinanın 30 Mayıs 2020 tarihi saat 15.00 itibarıyla kaldırıldığını duyurdu.
Kütahya'da bir köydeki karantina uygulaması kaldırıldı
30.05.2020 - 15:04 | Son Güncelleme: 30.05.2020 - 15:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde 14 gün süreyle uygulanan karantina kaldırıldı.
Hasanlar köyünde Korona virüs (Covid-19) pozitif vakalar görülmesi nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 16 Mayıs 2020 tarihinde saat 15.00'den itibaren karantinaya uygulaması başlatılmıştı.
Etiketler : Kütahya,
707702 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/707702.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER