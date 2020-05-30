Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesi Namık Kemal Araştırma Hastanesi önünde 3 kadın hastaneye geldiklerini ve dönüş için paralarının olmadığını söyleyerek vatandaşlardan para isterken Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince tespit edildi. Bunun üzerine yakalanan 3 kadın ekipler tarafından Zabıta Müdürlüğü Merkezine getirildi. Kadınların üzerinde yapılan aramada 284 TL para çıktı. Merkezde dilencilik yaptıklarını itiraf eden kadınlar günlük 150 ile 200 TL arasında para topladıklarını söyledi.

3 Kadına Kabahatler Kanunu Kapsamında 187’şer TL idari para cezası uygulanırken, şahısların üzerinde çıkan para kamuoyuna geçirilmek üzere el konuldu.