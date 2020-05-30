Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, olay Bulan ilçesi Yeni Mahalle Mahallesi'nde meydana geldi. Rıfat Öz, 07 ARF 30 plakalı otomobiline bineceği sırada aracının motor bölümünde yılan olduğunu fark etti. Öz’ün, itfaiye ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye gelen ekipler olaya müdahale etti. İtfaiye ekipleri uzun uğraşları sonucu yılanı motor bölümünden çıkardı. Özel bir torbaya alınan yılan itfaiye ekipleri tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı.