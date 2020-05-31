Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaş ilçesinde horoz dövüştürüldüğü ihbarını alan jandarma ekipleri bir adrese baskın düzenledi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında Covid-19’u hiçe sayarak horoz dövüştüren 16 şahıs suçüstü yakalandı. Baskında suçüstü yakalanan 15 şahsa; kumar oynamaktan, horoz dövüşünün yapıldığı ahır sahibi Y.S. hakkında da “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak” suçlaması ile adli işlem yapıldı.



Öte yandan, olay yerinde tespit edilen 3 ayrı kişiye ait 14 adet horoz, Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilerek, her horoz için 4 bin 776 TL para cezası uygulandı. Korona virüsü hiçe sayarak horoz dövüştüren şahıslara 5326 Sayılı kanuna göre kişi başı 395 TL ve Hıfzıssıhha Kanununa göre kişi başı 3 bin 150 TL de idari para cezası uygulandı.



Toplamda şahıslara 123 bin 189 TL para cezası uygulandı.