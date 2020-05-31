Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yakınca Mezarlığı mevkiinde yol içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışan H.D. ile B.F. arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada B.F. tarafından tabanca ile açılan ateş sonucunda bacağına isabet alan H.D. yaralanırken, olayın şüphelisi B.F. olay yerine geldiği araçla bulunduğu yerden kaçarak izini kaybettirdi.

Yaralı şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri olayın şüphelisi B.F.'yi yakalamak için çalışma başlattı.