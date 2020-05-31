Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Lice ilçesi Birlik Mahallesinde meydana geldi. edinilen bilgilere göre, saat 16.00 sularında çocuklarıyla birlikte çay kenarına gitti. 4 yaşındaki Rojhat Önkol, oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek çaya düştü. Akıntıya kapılan küçük Rojhat, bir anda gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarının ardından Rojhat'ın cansız bedenine, yaklaşık 4 saat sonra ulaşıldı.

Su altı arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarılan minik Rojhat'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.