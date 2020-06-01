Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Eğriköprü Mahallesi'ndeki Eğriköprü Sitesi'nde meydana geldi. Sadi Balkaya (60), 7. kattaki dairenin yangın merdiveninden beton zemine düştü. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Ayakları kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Balkaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.