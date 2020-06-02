Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 9 asker, bölgeye sevk edilen helikopterler ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralı askerlerden jandarma astsubay çavuş Celal Özcan (27) ile jandarma uzman çavuş Burak Aydoğan (26), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Siirt şehitlerinin isimleri belli oldu
02.06.2020 - 10:33 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 10:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te dün meydana gelen trafik kazasında şehit olan 2 askerin kimlikleri belirlendi.
Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesine bağlı Doğanköy'deki üs bölgesinde operasyonel faaliyet yürüten askerlerin nöbet değişimi için yola çıkan görevli askerleri taşıyan zırhlı araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan 9 asker, bölgeye sevk edilen helikopterler ile Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : şehitlerimiz,siirt,
708325 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/708325.aspx
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