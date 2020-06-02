Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “ 03.06.2020 Çarşamba günü itibariyle Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 07:00, 13:00 ve 18:00, Kabatepe'den saat 09:00,15:00 ve 20:00 olarak haftanın 7 günü sefer yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.
Gökçeada feribot seferleri 7 güne çıkıyor
02.06.2020 - 11:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 - 11:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de, boğaz ve adalar hattında araç ve insan taşımacılığı yapan Gestaş A.Ş., yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Kabatepe-Gökçeada seferlerini haftada 5 güne indirmişti, firmadan yapılan yeni açıklamada seferlerin yarın itibariyle 7 güne çıkarılacağı bildirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Çanakkale,
708355 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/708355.aspx
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