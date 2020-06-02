Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konuya ilişkin Gestaş A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada; “ 03.06.2020 Çarşamba günü itibariyle Gökçeada-Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 07:00, 13:00 ve 18:00, Kabatepe'den saat 09:00,15:00 ve 20:00 olarak haftanın 7 günü sefer yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.