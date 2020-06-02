Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mahmut Bin Ali Paşa Vakfı'nca 16. yüzyılda yaptırılan tarihi Taşhan’ın 2016 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlanmış, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti.

6 milyon lira harcanarak restore edilen 511 yıllık Taşhan 'kafeterya' olarak kullanılmak üzere 3 yıllığına kiraya verilecek. İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde 886.53 metrekare alan içerinde bulunan tarihi binanın ihalesi 4 Haziran Perşembe günü saat 14.30'da Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.