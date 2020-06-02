Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz yıl 1 milyona yakın kişinin ziyaret ederek lavanta bahçelerinde hatıra fotoğrafı çektirdiği ve unutulmaz zamanlar geçirdiği Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyünde bugünlerde hummalı bir çalışma var. Lavanta kokulu köyde sezonda oluşan trafik sıkışıklığını önlemek için Isparta İl Özel İdaresi tarafından geçtiğimiz yıl açılan bin 600 metrelik çevre yolunda ekipler tarafından devam eden asfaltlama çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Köyde bu günlerde devam eden bir diğer çalışma ise köy muhtarlığı tarafından yürütülen ve yöresel ürünler ile yöresel yiyeceklerin satışının yapılacağı ahşap stantlar. Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu stantların bulunduğu alanda inlemelerde bulunarak teknik ekipten bilgi aldı.

Köyde alternatif turizme uygun olarak faaliyetlerine yeni başlayan diğer bir yer ise Gül yağı atölyesi. Vali Seymenoğlu, Keçiborlu Kaymakamı Okan Leblebicier ile birlikte doğal gül suyu ve yağı çıkartılan atölyeyi ziyaret etti.

Kuyucak’ta 20 Haziran’da başlayacak sezon öncesi hazırlıkların tüm hızı ile sürdüğü diğer bir yer ise lavanta bahçeleri. Yol üzerinde bulunan lavanta ürünlerinin satışının yapıldığı iş yerlerinde de raflar sezona hazır hale getiriliyor.

Senir kasabasına ekoturizm projesi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu bunun yanında Senir Belediyesi tarafından ekoturizm faaliyetleri kapsamında projesi yapılan, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın desteği ile hayata geçirilecek içinde bungalov evler, restoran ve yöresel ürünlerin satış yerlerinin yapılacağı alan üzerinde de incelemelerde bulunarak, Senir Belediye Başkanı Tayfun Borazancı’dan projeyle ilgili bilgi aldı.