Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 25’inci kilometresinde yaşandı. Sefer Y.’nin kullandığı 06 GD 8502 plakalı otomobil, Hakan Ş.’nin kullandığı 63 M 5530 plakalı minibüs ile çarpıştı. Kazada Hakan Ş., Sefer Y., Funda Gül T., Günay Y. ve Berçem Yelda Y. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.