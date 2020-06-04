Batman’da 80 yaşındaki M.Y. koronavirüs tedavisi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesinde, hayatını kaybetti. M.Y, hastanedeki işlemlerin ardından toprağa verildi. M.Y'nin ölümü ile birlikte Batman'da hayatını kaybedenlerin saysı 8'e yükseldi.