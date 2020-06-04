Batman’da 80 yaşındaki M.Y. koronavirüs tedavisi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesinde, hayatını kaybetti. M.Y, hastanedeki işlemlerin ardından toprağa verildi. M.Y'nin ölümü ile birlikte Batman'da hayatını kaybedenlerin saysı 8'e yükseldi.
Batman’da koronavirüsten 8'inci ölüm
04.06.2020 - 14:35 | Son Güncelleme: 04.06.2020 - 14:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'da, koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayası 8'e yükseldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Batman,koronavirüs,
708872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/708872.aspx
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