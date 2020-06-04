Edinilen bilgiye göre, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan S. K. isimli maden işçisine yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Maden işçisinin evinde devam ettiği belirtildi. Bunun üzerine Kdz. Ereğli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs teşhisi konulan işçinin birlikte çalıştığı 20 madencinin karantinaya alınmasına karar verildi. Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin Koronavirüs tespit edilen maden işçisinin temas ettiği kişileri belirleyerek karantina kapsamını genişletebileceği ifade edildi.
Maden işçisinde koronavirüs tespit edildi
04.06.2020 - 23:45 | Son Güncelleme: 04.06.2020 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde bir maden işçisinde koronavirüs tespit edilmesi üzerine 20 madenci karantinaya alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : maden,işçi,koronavirüs,
708964 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/708964.aspx
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