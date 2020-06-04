Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, TTK Armutçuk Müessese Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında çalışan S. K. isimli maden işçisine yüksek ateş şikayeti ile gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Maden işçisinin evinde devam ettiği belirtildi. Bunun üzerine Kdz. Ereğli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu koronavirüs teşhisi konulan işçinin birlikte çalıştığı 20 madencinin karantinaya alınmasına karar verildi. Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekibinin Koronavirüs tespit edilen maden işçisinin temas ettiği kişileri belirleyerek karantina kapsamını genişletebileceği ifade edildi.