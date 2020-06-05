Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

S.Ç’nin durumu muavine aktarması üzerine otobüs Sakarya’da durdu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen kadın karantina altına alınırken yola devam eden otobüsteki 22 yetişkin, 5 çocuk ve üç personele Bolu'da koronavirüs testi yapıldı. Testlerin tamamı negatif çıktı. Otobüsün muavini ise koronavirüse yakalanan yaşlı kadının kendisini alnından öptüğünü ve bahşiş verdiğini söyledi.