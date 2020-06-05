S.Ç’nin durumu muavine aktarması üzerine otobüs Sakarya’da durdu. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen kadın karantina altına alınırken yola devam eden otobüsteki 22 yetişkin, 5 çocuk ve üç personele Bolu'da koronavirüs testi yapıldı. Testlerin tamamı negatif çıktı. Otobüsün muavini ise koronavirüse yakalanan yaşlı kadının kendisini alnından öptüğünü ve bahşiş verdiğini söyledi.
Testinin sonucunu beklemedi, bir otobüs dolusu insanın başını yaktı
05.06.2020 - 03:54 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 03:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’da yaşayan S.Ç. isimli yaşlı kadın iki gün önce Covid-19 testi yaptırdı. Sonuçların çıkmasını beklemeyen kadın otobüsle memleketi Diyarbakır’a gitti. Yolda S.Ç'yi arayan doktoru tarafından Covid-19 testinin pozitif olduğu bildirdi.
Etiketler : korona,koronavirüs,koronavirüs testi,
708988 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/708988.aspx
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