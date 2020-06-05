Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kovanlı mahallesinde Ömer Gelleci (20) yönetimindeki 52 ER 383 plakalı minibüs sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İskefiye deresine yuvarlandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından minibüs içerisinde bulunanları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Ekipler kısa sürede minibüs içerisinde bulunan sürücü Ömer Gelleci ve beraberindeki Yusuf Yavuz (20), Murat Kotbaş (18) ve Mehmet Kotbaş'ı (17) bulundukları yerden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çeşitli hastanelere sevk edilirken, yaralılardan 20 yaşındaki Yusuf Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.