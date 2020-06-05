Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.06'da merkez üssü Malatya Pütürge ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ'da da kuvvetli hissedildi.
Malatya'daki deprem Elazığ'da kuvvetli hissedildi
05.06.2020 - 21:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 21:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Malatya'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Elazığ'da da kuvvetli hissedildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : malatya,deprem,elazığ,
709169 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/709169.aspx
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