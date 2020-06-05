Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 21.06'da merkez üssü Malatya Pütürge ilçesi olan 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ'da da kuvvetli hissedildi.