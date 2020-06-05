Yılının üçüncü Ay tutulması dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’den de izleniyor. Güneşin batışıyla beliren dolunay bu akşam güzel bir görüntü sundu. Kısmı tutulma Van’dan da izlendi. Vatandaşlar, gökyüzünde oluşan şölenin tadını çıkardı. Yarı gölgeli ay tutulması gökyüzü meraklılarına uzun bir seyir heyecanı yaşatırken, doyumsuz bir manzara sundu.
Van semalarında görsel şölen
05.06.2020 - 23:43 | Son Güncelleme: 05.06.2020 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’da akşam saatlerinde gökyüzünde yarı gölgeli Ay tutulması güzel görüntüler oluşturdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : van,sema,ay,
709189 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/709189.aspx
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