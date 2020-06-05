Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılının üçüncü Ay tutulması dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’den de izleniyor. Güneşin batışıyla beliren dolunay bu akşam güzel bir görüntü sundu. Kısmı tutulma Van’dan da izlendi. Vatandaşlar, gökyüzünde oluşan şölenin tadını çıkardı. Yarı gölgeli ay tutulması gökyüzü meraklılarına uzun bir seyir heyecanı yaşatırken, doyumsuz bir manzara sundu.