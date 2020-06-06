Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Kardelen Y., Ebru Y. ve Hazal K., isimli 3 genç kız yürüyüş yapmak için Atatürk Kent Ormanı'na gitti. Kent Ormanı'nda bir süre zaman geçirdikten sonra evlerine giderken doğa yürüyüşü yapmaya karar veren 3 genç, ormanlık alanda yürümeye başladı. Yaklaşık 30 dakikalık bir yürüyüşün ardından yönlerini kaybederek hakim bir tepede mahsur kalan 3 genç kız, polisi arayarak yönlerini kaybettiklerini ve ormanda mahsur kaldıklarını bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler kaybolan 3 gencin telefon sinyalinden konumuna ulaştı.

3 genç ip istasyonla kurtarıldı

Kaybolan gençlerin konumunu belirledikten sonra harekete geçen ekipler Atatürk Kent Ormanı'nın Odunluk Mahallesine bakan sırtlarına doğru yürüyüşe geçti. Bir süre sonra kaybolan gençlere ulaşan ekipler, hakim tepede mahsur kalan gençlere ulaşmak için ip istasyon kurdu. Halat ile gençlere ulaşıldıktan sonra mahsur kalan 3 genç kız tek tek aşağıya indirilerek kurtarıldı.

Bir süre yürüdükten sonra Odunluk Mahallesine indirilen gençler polis ekipleriyle birlikte en yakın metro istasyonuna götürülmek üzere harekete geçti.

Doğa yürüyüşüne çıktıktan sonra kaybolan ve daha sonra kurtarılan gençler AFAD ve polis ekiplerine teşekkür etti.