Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek ve Viranşehir ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında merkez Eyyübiye ilçesinde bir ekmek fırını ile Siverek 3, Viranşehir 3, Eyyübiye 3, Karaköprü 1 ve Haliliye ilçesinde 1 binanın 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, Haliliye, Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde 3 binada uygulanan karantina sona erdirildi.