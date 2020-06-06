Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çarşı Mahallesi’nde esnaflık yapan Yusuf Yumurtacı (19), 6 ay önce Muğla’dan İran cinsi bir kedi aldı. İş yerinde kedinin bakımını yapan Yumurtacı, ona animasyon filmindeki kediye benzediği için ’Şerafettin’ ismini koydu. Günde 2 litre süt ve 6 öğün mama tüketen kedi, sevimli haliyle kısa sürede tüm esnafın ilgi odağı haline geldi.

Akşamları iş yerinde kalan kedi, koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sahibi tarafından evine götürüldü. İş yerinde sürekli caddeye çıkan ve etrafta gezinen kedi, evde dışarı çıkamayınca depresyona girdi. Gecenin dışında gündüzleri de 8 ile 10 saat arasında uyuyan kedi, 9 kilograma ulaştı.

Kediyi Muğla’dan aldığını ve 4 yaşında olduğunu aktaran sahibi Yusuf Yumurtacı, "Ben kediyi aldığımda 4 yaşındaydı. Dükkanımda bakıyorum. Şimdi 9 kiloya yaklaştı. Günde 2-3 litre süt içiyor. Geçtiğimiz gün koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kediyi eve götürdüm. Fakat kedimiz eve alışamadı. Depresyona girdi. Biz de tekrar kediyi dükkana getirdik. Şu an keyfi yerinde. Aşırı derecede mama yiyor. Gündüzleri 8-10 saat arasında uyuyor. Sokağın maskotu. İnsanlar tarafından çok seviliyor. İnsanlar kedimiz için bize uğruyorlar"dedi.