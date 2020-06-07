Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kozan’da ilçe girişlerine nüfus belirtilen tabelalardaki farklılık tebessüm ettiriyor. 3 girişi olan ilçede nüfus tabelalarında farklı olunca vatandaş çözümü ortalamasını alarak 131 bin demekte buldu.

Ferhat Güneş adlı vatandaş, "Kozan'ın nüfusu Kadirli'den gelirken 132 bin Feke’den gelirken 130 bin. Bu tabelaların düzeltilmesini istiyoruz ve Kozan'ın gerçek nüfusunu merak ediyoruz” dedi.

Ankara Üniversitesinde okuyan ve arkadaşları nüfusu sorunca ortalamasını söylediğini kaydeden Hilmi Bozkurt, “Sayım yapılıyor güncelleme olmuyor mu. Arkadaşlarım yaşadığım ilçenin nüfusunu sorduklarında tereddütte kalıyorum ve ortalamasını alıp 131 bin diyorum” diye konuştu.