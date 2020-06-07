Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde İncirliova ilçesi Acarlar Mahallesi’nden, Karpuzlu ilçesine mısır toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan kamyonet, Ulukonak Mahallesi yakınlarında önüne çıkan ineğe çarpmamak için sürücünün yaptığı manevra sonrası, şarampole devrildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 1’i ağır 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırıldı.
Tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 2 ölü, 8 yaralı
07.06.2020 - 11:24 | Son Güncelleme: 07.06.2020 - 11:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : tarım işçileri,kamyonet,
709461 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/709461.aspx
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