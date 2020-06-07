Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenişehir ilçesi Elidoğlu Mahallesi Küme Evlerde yaşayan 48 yaşındaki A.S., hiçbir yardımdan yararlanamıyor. A.S., tek gözlü kerpiç evde yılanların arasında yaşam mücadelesi veriyor. Kronik rahatsızlığı bulunan A.S., yetkililerden kendisine yardım edilmesini istedi.

Eşinin kendisini terk ettiğini belirten A.S., "Eşim ne bana ne de kendisine bakıyordu. Maddi durumum yok, ev üstüme yıkılıyor. Evim topraktan yapılı, yılanlar basıyor. Dün bir tane, bugün bir tane yılan gördüm. Kronik rahatsızlığım var. Yetkililer bana yardımcı olsunlar, bana sahip çıksınlar. Bana bir yardım elini uzatsınlar. Gelip evi de görebilirler. Komşular arada bir yardım ediyor. Zekatlarını veriyorlar. Evimde hiçbir eşyam yok, sesimin duyulmasını istiyorum" dedi.