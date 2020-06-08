Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında getirilen sahillerde yürüyüş ve spor yapmak 1 Haziran'dan itibaren kaldırılmıştı. Yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sahilde spor ve yürüyüş yaptı. Gündüz dolup taşan Moda Sahilinde ise gece boyu yoğunluk devam etti. Moda Sahilinde yürüyüş yapan ve oturan vatandaşlar drone ile havadan görüntülendi.