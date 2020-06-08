Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Hayatımız ‘pandemi öncesi’ ve ‘pandemi sonrası’ diye ikiye ayrılacak belki ama şu anda pandemiyle yaşamaya çalışırken oluşan yeni normallerimizden biri de tatil şeklimiz. Artık pek çoğumuz yüzlerce kişiyle bir arada tatil yapmak istemiyor. İlk günlerden itibaren karavanlar zirveye çıkarken, şimdilerde de kamp yapmak için çareler aramaya başladık. Özellikle daha önce tatilini kamp yaparak geçirmemiş olanlar için tecrübeli kişilerin ve profesyonellerin tavsiyeleri hayati önem kazanıyor. İşte Tekzen uzmanlarından en iyi kamp için tavsiyeler….

İŞTE KAMP YAPMAK İÇİN GEREKLİ İPUÇLARI

Hava şartları ve donanım

Gündüz ile gece arasında büyük ısı farklılıkları olacağı için uyku tulumu, mat, çadır gibi donanım ihtiyacınız olacak. Mutlaka yağmurluk, termal içlik, ayakkabı ve yedek kıyafet bulundurun. Kamp yapılacak süre göz önüne alınarak kullanılacak çanta alın. Kısa süreli konaklamalar için 30-50 lt, orta ve uzun süreler için ise 50-80 lt kapasiteli bir çanta uygun olacaktır.

Kamp alanı

Seçeceğiniz alan sulu zemin de olabilir, çok sert toprak zemin de. Yumuşak zemini yalıtmak için branda, çadırı sabitlemek için sağlam çivilerinizi unutmayın.

Mutfak

Gereğinde ısınmak ve yemek pişirmek için doğru ekipmanınız olduğundan emin olun. Sıcak içecekler, çorbalar, tok tutması için yulaf ve protein değeri yüksek yemekler hem sağlıklı hem de doyurucu beslenmenize yardımcı olur.

Güvenlik

Sivrisinek, karasinek, kene ve diğer haşereleri uzak tutması için özel spreyleri kullanabilir ya da uzun kollu giysiler giyebilirsiniz. Yaban hayvanlarına karşı kamp alanını temiz tutmak çok önemli. Düzenli kullandığınız ilaçlar varsa yanınıza almayı unutmayın. Bunun dışında ağrı kesici, mide ilacı, yara bandı, sargı bezi gibi basit ilk yardım malzemelerini de mutlaka yanınıza alın.

Dönüş

Islak, çamurlu kamp malzemelerini toplarken yanınıza ekstra poşet aldığınızdan emin olun. Dönüş sonrası kamp donanımını temizlemek, yıkamak, havalandırmak ve kurutmak ise ilk işiniz olmalı.