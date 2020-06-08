Petek, 14 yılda 8 bin 500 adet ağacı toprakla buluşturmayı başardı. Şu an 70 yaşında olan şahıs, köylüleri tarafından “Sivas’ın Toprak Dedesi” ilan etti. Hedefinin 20 bin ağaç olduğunu belirten Petek “Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki; Kıyametin yarın kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin. Ben de buna uyarak ağaç dikmeye başladım. Bu ağaçların yüzde 80’ini benim ve köylülerin parasıyla aldık. Bizden sonraki nesil faydalansın diye inşallah buraları ormanlık hâle getireceğiz. Yaşım ilerledi, çalışmam zor olsa da şu yeşilliği görünce gücüm geri geliyor. Hiç ilaç kullanmıyorum. Bu ağaçların gölgesinde oturan insanların ‘Allah razı olsun’ demeleri bana kuvvet veriyor. Bazıları ağaçları görünce bana sarılıp öpüyor” dedi. Eşi Türkmen Petek de “Hep üstü başı çamur içinde geliyor. Beni çok sinirlendiriyor ama ağaçlar güzel oldu” ifadelerini kullandı.
On dört senede 8 bin 500 ağaç dikti
08.06.2020 - 05:32 | Son Güncelleme: 08.06.2020 - 05:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas’ın Akıncılar ilçesine bağlı Elibüyük köyünde doğan Selim Petek, 1968 senesinde İstanbul’a göç etti. Burada çalışıp emekli olduktan sonra 2006’da memleketine geri döndü. Köyünde fazla yeşillik olmadığını fark edince kendisini bu işe adadı.
Etiketler : Selim Petek,
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