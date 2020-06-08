Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Petek, 14 yılda 8 bin 500 adet ağacı toprakla buluşturmayı başardı. Şu an 70 yaşında olan şahıs, köylüleri tarafından “Sivas’ın Toprak Dedesi” ilan etti. Hedefinin 20 bin ağaç olduğunu belirten Petek “Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahü aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde buyuruyor ki; Kıyametin yarın kopacağını bilseniz bile elinizdeki fidanı dikin. Ben de buna uyarak ağaç dikmeye başladım. Bu ağaçların yüzde 80’ini benim ve köylülerin parasıyla aldık. Bizden sonraki nesil faydalansın diye inşallah buraları ormanlık hâle getireceğiz. Yaşım ilerledi, çalışmam zor olsa da şu yeşilliği görünce gücüm geri geliyor. Hiç ilaç kullanmıyorum. Bu ağaçların gölgesinde oturan insanların ‘Allah razı olsun’ demeleri bana kuvvet veriyor. Bazıları ağaçları görünce bana sarılıp öpüyor” dedi. Eşi Türkmen Petek de “Hep üstü başı çamur içinde geliyor. Beni çok sinirlendiriyor ama ağaçlar güzel oldu” ifadelerini kullandı.