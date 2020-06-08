Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu Haziran ayında Iğdır’da ortaya çıkan 'Süper Ay' Ağrı Dağı ile birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Adeta doğal bir tablo olan Ağrı Dağı günün her saatinde Iğdırlılara ve Iğdır’a gelen turistlerin de her zaman ilgi odağı oluyor. Dünya'ya olan mesafesi Haziran ayında değişen Ay, dünyaya en yakın olduğu noktada dev ve parlak bir top halinde belirlendi. 'Süper Ay' Ağrı Dağı ile birlikte Iğdır semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu.