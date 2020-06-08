Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İnegöl ilçesinde oturan evli ve iki çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz’un, bir süre önce yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. İstanbul’da özel bir hastanede korona virüs tedavisine alınan Kaygusuz, sağlık durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımına 'Dua istiyorum' notu düşen Kaygusuz, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kollarında görev yapan Kaygusuz'un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayınladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Saadet Partisi İnegöl İl Genel Meclisi Eski üyesi, Refah Partisi İnegöl eski İlçe Başkanlarından Mehmet Kaygusuz’un oğlu ve Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları’nda bir dönem görev yapmış teşkilat mensubumuz Muhammet Taha Kaygusuz kardeşimiz korona virüs sebebiyle vefat etmiştir. Merhum kardeşimize Cenab-ı Haktan rahmet, başta Mehmet Kaygusuz bey olmak tüm ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ederiz."



Genç iş adamı bugün 15'te İstanbul Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek