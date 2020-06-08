Halk arasında Kör Yılan olarak bilinen tehlikesiz oluklu kertenkele İnegöl'deki bir çiftçinin kümesine girdi. Yumurta toplamak için kümese giren çiftçi kertenkeleyi görünce önce yılan sandı. 1.5 metrelik kertenkeleyi gören çocuklarda panik yaşadı. Ancak daha sonra hayvanın yılan olmadığı kertenkele olduğu anlaşıldı. 1.5 metrelik oluklu kertenkele zarar verilmeden kümesten çıkarılıp doğaya bırakıldı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son derece zararsız ama görenler yılan zannedip öldürüyor
08.06.2020 - 13:45 | Son Güncelleme: 08.06.2020 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tavuk kümesine giren oluklu kertenkele yılan zannedilince paniğe sebep oldu. Tehlikesiz olduğu anlaşılan 1.5 metrelik kertenkele kümesten çıkarılıp doğaya salındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : kertenkele,
709701 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/709701.aspx
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