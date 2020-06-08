Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre; İstanbul'da yaşayan 74 yaşındaki Tanju Erkut, önceki gün damadının Datça'daki evini satmak için ilçeye geldi. Datça'dan Bodrum'daki kızının yanına geçmeyi planlayan yaşlı şahıs, önceki Datça-Bodrum Feribot İskelesi'ne gelerek bilet aldı. Seferler iptal olunca Bodrum'a geçmeden bölgeden ayrılan yaşlı şahıstan yakınları 2 gündür haber alamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Yakınlarının başvurusu üzerine her yerde aranan yaşlı şahıstan iki gündür haber alınamıyor. Yakınları fotoğrafını paylaştıkları aynı zamanda şeker hastası olan Tanju Erkut'u gören ya da yerini bilenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

Polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra AFAD ekipleri de arama çalışmalarına devam ediyor.