Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Osmaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erkan S. idaresindeki 16 CYP 94 plakalı minibüs ile Sebahattin Y. (46) idaresindeki 16 KNJ 27 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kanlar içerisinde kalan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.