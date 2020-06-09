Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 31 adet koronavirüs vak'asının kaydedildiği Malkara ilçesinde 5 Haziran Cuma gününden itibaren pozitif vak'a tespit edilmediği bildirildi. Tekirdağ’da en az vak'a görülen ilçenin Malkara olduğu öğrenildi.

'Rehavete kapılmayın, 3 kurala dikkat edin'

Vatandaşların rehavete kapılmaması gerektiğini ifade eden Malkara İlçe Sağlık Müdürü Dr. Refet Çeviker, “Yerinde müdahaleler ile Malkara bu süreci gayet iyi götürdü. Evde izole edilenler aile hekimleri tarafından takibi yapılıyor. Kontrollü sosyal hayata geçtiğimiz bugünlerde hiçbir zaman rehavete kapılmamalıyız. 3 kurala önemle dikkat etmeliyiz. Maske takmaya, el temizliğine ve aramıza mesafe koymaya özen göstermeliyiz” diye konuştu.